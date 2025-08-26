Galante: “Inter non ha sbagliato nulla, gran partenza. Sucic mi è piaciuto....

L'ex difensore nerazzurro commenta a convincente vittoria dell'Inter contro il Torino

Gianni Pampinella Redattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 17:16)

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Fabio Galante ha commentato la convincente vittoria dell'Inter contro il Torino. "Partita perfetta, i nerazzurri sono stati subito aggressivi, non hanno sbagliato nulla. E' stata davvero una gran partenza da parte dell'Inter".

Lautaro-Thuram hanno confermato la loro forza...

"L'hanno sempre dimostrata. E' una coppia affiatata, fanno gol, aiutano la squadra. Ma oggi l'Inter da Sommer a Bastoni - gran partita la sua- a tutti gli altri sono stati impeccabili. La difesa non ha concesso nulla, il centrocampo è andato alla perfezione. Difficile dire chi sia il migliore ma il livello è stato molto alto".

Una menzione particolare?

"Sucic mi è piaciuto molto perché era alla prima gara e ha sostituito Calhanoglu. Nel primo tempo ho visto ottimi passaggi filtranti, l'assist per Thuram. Guardavo un dato, è il giocatore che ha corso più di tutti. Ha abbinato le qualità tecniche con quelle fisiche: è stato un ottimo acquisto vedendolo in questa prima di campionato".

Inter insomma da scudetto?

"Parte favorita col Napoli che è in primissima fila dopo aver vinto il titolo l'anno scorso. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, restano le più forti. Ma l'Inter sì è da scudetto".

(Tuttomercatoweb.com)