«L'Inter anche con il turn over mette in campo giocatori importanti e anche con le seconde linee è più forte. La Coppa Italia era la mia competizione, sono un esperto (ride.ndr) e il rischio è abbassare l'attenzione, il fatto di giocare anche fuori casa fondamentalmente. E la squadra avversaria gioca contro l'Inter quindi darà tutto». Così Andrea Ranocchia a Mediaset ha parlato prima della sfida con il Torino negli studi di SportMediaset.