«L'Inter anche con il turn over mette in campo giocatori importanti e anche con le seconde linee è più forte. La Coppa Italia era la mia competizione, sono un esperto (ride.ndr) e il rischio è abbassare l'attenzione, il fatto di giocare anche fuori casa fondamentalmente. E la squadra avversaria gioca contro l'Inter quindi darà tutto». Così Andrea Ranocchia a Mediaset ha parlato prima della sfida con il Torino negli studi di SportMediaset.
Inter-Torino, Ranocchia: “Nerazzurri più forti anche con seconde linee. I giovani…”
Il parere dell'ex difensore ed ex capitano nerazzurro sulla gara che si gioca a Monza e valida per i quarti di Coppa Italia
-I ragazzi dell'Under23 in campo da titolari, che sfida sarà?
Saranno emozionatissimi ma è una bella opportunità per loro. Ed entrare in una squadra in cui vanno le cose bene è più facile perché così i big ti danno una mano rispetto ad entrare in una squadra in cui ci sono difficoltà. Perché devi crescere più in fretta nelle partite, se la godranno. Cristian viene dal settore giovanile e sarà come motivarli.
