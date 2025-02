Contromossa Mourinho: chiesti al Galatasaray i danni morali

Il Galatasaray ha parlato di una denuncia a Mourinhoper razzismo e per lui è arrivata una squalifica di quattro giornate dopo la gara finita zero a zero tra il suo Fenerbahcee i giallorossi. Sul tavolo delle polemiche, in particolare, la frase che il tecnico ha pronunciato in conferenza stampa riferito agli uomini della panchina del Gala che 'saltavano come scimmie' per protestare contro l'arbitro.