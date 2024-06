«In mediana serve un giocatore muscolare ma che non sia solo di rottura: deve anche essere in grado di trascinare in avanti la squadra, come facevano Kessie, Tonali e come ha fatto nella prima parte della stagione scorsa Loftus-Cheek, partendo più indietro. In difesa Fonseca troverà gente che si è espressa ad altissimo livello nella stagione dello scudetto, come Tomori e Kalulu, e profili interessanti come Thiaw. Ma manca un uomo di esperienza, capace di guidare il reparto, come era stato Kjaer in questi anni: ecco, penso che la ricerca del difensore vada orientata in questa direzione. Con un centrale di personalità, carismatico e affermato, il reparto sarà al completo».