Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'ottimo apporto di Pio Esposito che ha servito l'assist a Lautaro
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'ottimo apporto di Pio Esposito che ha servito l'assist a Lautaro:

"Esposito, la cosa migliore di questo ragazzo è la prontezza con cui entra. Gli sbatte addosso una palla, lui la pulisce e la trasforma in un assist. Non sta esibendo grandi dote da cannoniere, ma si sta rivelando come atteggiamento all'altezza dell'Inter. Sembra quasi applicarsi fin troppo. Per stare nell'Inter e giocare 20' non devi essere troppo egoista, sta anche pensando poco a se stesso. Ha fatto pochi gol perché si sta concentrando sull'imparare, il lavoro sporco, tutto quel lavoro di contorno. Sappiamo che i gol li farà, ma è importante che impari anche a fare tutto il resto". 

 

