Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'ottimo apporto di Pio Esposito che ha servito l'assist a Lautaro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pastore: “Esposito non segna, ma ha una dote non comune. Ecco perché sta facendo pochi gol”
ultimora
Pastore: “Esposito non segna, ma ha una dote non comune. Ecco perché sta facendo pochi gol”
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'ottimo apporto di Pio Esposito che ha servito l'assist a Lautaro
"Esposito, la cosa migliore di questo ragazzo è la prontezza con cui entra. Gli sbatte addosso una palla, lui la pulisce e la trasforma in un assist. Non sta esibendo grandi dote da cannoniere, ma si sta rivelando come atteggiamento all'altezza dell'Inter. Sembra quasi applicarsi fin troppo. Per stare nell'Inter e giocare 20' non devi essere troppo egoista, sta anche pensando poco a se stesso. Ha fatto pochi gol perché si sta concentrando sull'imparare, il lavoro sporco, tutto quel lavoro di contorno. Sappiamo che i gol li farà, ma è importante che impari anche a fare tutto il resto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA