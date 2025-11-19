Ganz: “Ecco chi deciderà il derby. Chivu? Sta dimostrando…”

"Allegri ha ereditato una situazione meno chiara e ha sistemato tutto, sta facendo un grande lavoro sotto qualsiasi punto di vista. Chivu ha preso in mano l’Inter dopo il Parma: doveva dimostrare e sta dimostrando. Credo sia uno dei derby più importanti degli ultimi anni, si vedrà battaglia e speriamo di vedere un bel gioco. Ne abbiamo bisogno”.