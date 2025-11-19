FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ganz: “Ecco chi deciderà il derby. Chivu? Sta dimostrando…”

ultimora

Ganz: “Ecco chi deciderà il derby. Chivu? Sta dimostrando…”

Ganz: “Ecco chi deciderà il derby. Chivu? Sta dimostrando…” - immagine 1
"Al posto di chi giocherei? Non lo so, dico che se dovessi scegliere un partner sarebbe Thuram o Leao", dice Ganz
Matteo Pifferi Redattore 

Maurizio Ganz, a margine del premio Galbiati, ha parlato anche del derby di Milano:

"Allegri ha ereditato una situazione meno chiara e ha sistemato tutto, sta facendo un grande lavoro sotto qualsiasi punto di vista. Chivu ha preso in mano l’Inter dopo il Parma: doveva dimostrare e sta dimostrando. Credo sia uno dei derby più importanti degli ultimi anni, si vedrà battaglia e speriamo di vedere un bel gioco. Ne abbiamo bisogno”.

La favorita?

“Io credo che gli attacchi faranno la differenza"

Ganz: “Ecco chi deciderà il derby. Chivu? Sta dimostrando…”- immagine 2
Getty Images

Quello migliore?

“Io credo che il Milan stia cercando ancora la punta da venti gol, l’Inter ha Lautaro che ha dimostrato di essere un giocatore straordinario. Sono gli attaccanti a decidere i derby”.

Ganz: “Ecco chi deciderà il derby. Chivu? Sta dimostrando…”- immagine 3
Getty Images

Tra Milan e Inter c’è qualcuno che ricordi lei?

“No, non esistono più. Al posto di chi giocherei? Non lo so, dico che se dovessi scegliere un partner sarebbe Thuram o Leao. Forse con Lautaro faremmo più fatica a giocare insieme”.

(TMW)

Leggi anche
Brocchi: “C’è un giocatore dell’Inter che sta faticando ma per me è...
Pastore: “Assenza Dumfries cambia molto, Inter avrà grandi stimoli. C’è precedente...

© RIPRODUZIONE RISERVATA