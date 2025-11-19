Durante il podcast Elastici Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del derby di domenica sera a San Siro
Pastore: “Assenza Dumfries cambia molto, Inter avrà grandi stimoli. C’è precedente Chivu-Allegri”
"L'Inter ha più motore, anche se c'è l'incertezza Dumfries che cambia molto perché lì c'è il maggior dismatch. Cambia molto nelle direttrici della partita, ma l'Inter ha più soluzioni, più varietà in mezzo anche se col rientro di Rabiot le cose diventano più torbide, si combatte. È una squadra che nel derby ha una valvola di stimolo perché lo scorso anno la stagione è franata nei derby. Questi giocatori hanno un dente avvelenato.
Il Milan tenterà di fare la solita partita bassa, di attesa, ma di tanto veleno. Chivu e Allegri hanno un precedente interessante: il derby del primo scudetto di Allegri, nel 2011, che il Milan affronta senza Ibrahimovic. Inter che era ancora in corsa per il Triplete, in quei 5 giorni inizia a dcelinare la carriera di Chivu: espulso col Milan e con lo Schalke 04. Allegri dimostrò di essere un grande allenatore".
