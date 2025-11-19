FC Inter 1908
Brocchi: “C’è un giocatore dell’Inter che sta faticando ma per me è fortissimo”

"Chi ruberei dall'Inter per metterlo nel Milan? Dico Dimarco, altrimenti questi altri due nomi", dice Brocchi
Matteo Pifferi 

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Sport Mediaset, Cristian Brocchi ha risposto così alla domanda in merito a quale giocatore dell'Inter vorrebbe al Milan:

"Un nome? E' dura, ce ne sono 2-3. Mi piace il blocco italiano dell'Inter, metto Dimarco che arriva dai giovani quando io allenavo i giovani. L'altro? Se non Barella, Bastoni".

A margine, poi, Brocchi ha voluto spendere parole positive per un calciatore dell'Inter che quest'anno sta faticando ad imporsi:

"Purtroppo quello che a me piace più di tutti, per me è fortissimo e non è riuscito ad imporsi magari in futuro o in altre piazze, è Davide Frattesi, giocatore per me meraviglioso"

Brocchi, poi, è convinto che l'Inter resti la squadra da battere: "Sì, sulla carta è la più forte di tutti. Anche l'anno sorso era la più forte ma l'Inter non ha vinto. Se vado a vedere la rosa, lo zoccolo duro, se vedo Chivu che mi sta impressionando in maniera positiva, è la squadra da battere"

