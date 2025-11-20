Le considerazioni dell'ex attaccante a proposito dei giocatori a disposizione di Cristian Chivu in ottica derby di domenica

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 15:32)

Maurizio Ganz, uno dei tanti doppi ex di Inter-Milan, ha parlato ai microfoni di TuttoSport in vista del derby di domenica. Qui alcune delle sue considerazioni: «Io ho sempre detto che Lautaro-Thuram sono la coppia in assoluto più forte d’Italia, forse anche d’Europa. Poi Esposito mi ha meravigliato tantissimo così come Bonny. Non pensavo che si integrasse subito negli schemi e fosse determinante per l'Inter in questa maniera. Ora l’Inter a differenza degli ultimi anni ora ha quattro giocatori veri».

Cosa le piace in particolar modo di Pio?

«Ha questa voglia di attaccare la porta. Poi la fisicità. Io non ho mai avuto questa fisicità. Lui ha questa forza. È spavaldo e consapevole delle sue qualità».

Leao numero 9 la sorprende o la fa sorridere?

«Non mi sorprende perché ho sempre pensato che Leao con quella forza, con lo strappo che ha può stare là davanti... Perché un giocatore così deve partire dal centro del campo? Se tu lo fai partire davanti, quando ti strappa sei già in porta. Quindi non mi meraviglio, Allegri ha fatto bene a mettere Rafa in quella posizione. E quando i giocatori con quella velocità lì e con la forza fisica li metti più vicino alla porta determina come sta facendo ora».

Per concludere: la coppia da sogno in attacco di Maurizio Ganz in questo derby?

«Rinuncio a Lautaro Martinez e ti dico Thuram-Leao perché Marcus è più punta centrale, perché Rafa gli gira intorno. Pensa a marcarli».