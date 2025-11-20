Rischio neve per Inter-Milan di domenica: l’ultimo precedente 12 anni fa

Inter-Milan con un Meazza ricoperto di neve? L'ipotesi sembra tutt'altro che remota. Stando a quanto riportando le previsioni metereologiche in vista di domenica sera, bisognerà coprirsi bene per assistere alla gara dagli spalti. L'ultima volta che si giocò in condizioni simili risale a dodici anni fa. Il Corriere dello Sport ricorda il precedente:

"Una gelida incursione che domenica rischia di far disputare Inter-Milan sotto la neve. Stando alle previsioni meteo non si tratta di un’ipotesi così remota e nel corso della giornata le temperature si avvicineranno allo zero con l’approssimarsi della partita delle 20.45. L’ultima volta di una stracittadina milanese imbiancata risale al 24 febbraio 2013: quella volta finì 1-1 con le reti di El Shaarawy e Schelotto".