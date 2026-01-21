Dopo la sconfitta contro l'Arsenal, l'Intersi è allenata questa mattina alla Pinetina in vista della partita di venerdì sera contro il Pisa. Sessione di lavoro già terminata con i giocatori che stanno lasciando Appiano: tutti in gruppo tranne Calhanoglu e Dumfries che anche ieri sui social ha mostrato le sue sessioni di allenamento specifico che lo avvicinano sempre di più al rientro.
Arrivano le ultime da Appiano Gentile dove la squadra di Chivu si è allenata in vista della partita di venerdì contro il Pisa
Si è allenato con il resto del gruppo, oltre a Sommer, anche Pepo Martinez, che aveva avuto qualche problema nei giorni passati e con loro c'era anche Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere che ad ottobre si era operato allo scafoide carpale del polso.
Finita così la mini emergenza in porta per la squadra nerazzurra che affronterà la formazione di Gilardino venerdì alle 20.45 a San Siro. La gara è stata anticipata per permettere l'adeguamento dello stadio alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina prevista al Meazza il 6 febbraio.
