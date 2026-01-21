Dopo la sconfitta contro l'Arsenal , l'Inter si è allenata questa mattina alla Pinetina in vista della partita di venerdì sera contro il Pisa. Sessione di lavoro già terminata con i giocatori che stanno lasciando Appiano : tutti in gruppo tranne Calhanoglu e Dumfries che anche ieri sui social ha mostrato le sue sessioni di allenamento specifico che lo avvicinano sempre di più al rientro.

Si è allenato con il resto del gruppo, oltre a Sommer, anche Pepo Martinez, che aveva avuto qualche problema nei giorni passati e con loro c'era anche Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere che ad ottobre si era operato allo scafoide carpale del polso.