Garbo: “Chivu mi piace, diventerà un grande allenatore. Inoltre è anche fortunato…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista elogia il tecnico nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Con le parole e con i fatti, Cristian Chivu ha conquistato tifosi nerazzurri e addetti ai lavori. Senza stravolgere la struttura inzaghiana, il tecnico nerazzurro ha apportato alcune modifiche secondo lui necessarie per colmare lacune emerse la passata stagione.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo elogia il tecnico nerazzurro per questo inizio di stagione sulla panchina dell'Inter. "Chivu mi ha colpito perché mi piace come comunica, diventerà un grande allenatore. Ed è anche fortunato poi, che è un qualcosa d'importante".

(TMW Radio)

