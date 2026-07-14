Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha toccato diversi argomenti

Gianni Pampinella Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 03:02)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha commentato la scelta della FIGC di puntare su Maldini come dt e Leonardo nel ruolo di advisor. "Maldini è stato un mito del calcio italiano e credo che possa avere le qualità per ricoprire questo ruolo. Per mia natura però rimango sempre un po' scettico. Io penso che il calcio italiano vada ricostruito dalle fondamenta e quindi mi aspetto che Malagò provveda anche a questo. Ora attendiamo anche la nomina del commissario tecnico, ma al momento mi sembra che si stia costruendo un attico lussuoso su di un edificio fatiscente".

Se dovessero convincere Guardiola sarebbe la scelta giusta per la panchina? — "Il punto è che il ct della Nazionale non èun allenatore, ma un selezionatore. Quasi tutti gli allenatori di campo hanno fallito nella trasposizione del loro gioco, come Sacchi o Spalletti. Hanno bisogno di lavorare tutti i giorni per incidere in tal senso. In oltre con il materiale che avrebbe a disposizione credo che andrebbe incontro ad un fallimento anche lui. Sarebbe una bella operazione di marketing, ma niente di più".

Dybala nel frattempo rinnova con la Roma, mentre Koné potrebbe lasciare di fronte ad una grande offerta. — "Io credo che il valore di Koné sia destinato a salire ancora, perché sta disputando un grande Mondiale. Si è preso il posto per via dell'infortunio di Tchouameni, ma ha dimostrato ancora una volta di essere un grande centrocampista. A quel punto di fronte ad un'offerta importante diventerebbe quasi impossibile rifiutare. Non dimetichiamoci anche le esigenze di bilancio della Roma".

L'Inter è ancora la favorita per conquistare il prossimo campionato? — "In questo momento sicuramente. Aspettiamo cosa dirà il mercato, ma guardando le altre appare evidente come sia ancora la più pronta".