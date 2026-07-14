Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato le parole in conferenza di Beppe Marotta e Cristian Chivu. "Sulla carta l'Inter rimane la più forte, ci sono da fare delle operazioni sicuramente, in difesa soprattutto. Dumfries era fondamentale stanno cercando lì, poi anche a centrocampo".
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M. Orlando: “Inter rimane la più forte sulla carta. C’è ancora fame. Fa bene Marotta a…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato le parole in conferenza d Marotta e Chivu
"Per me c'è ancora voglia, fame, e giocatori importanti. Calhanoglu avrà la delusione Mondiale e avrà voglia di rifarsi. La Champions? Fa bene Marotta ad avere ambizioni, ma ad oggi non è competitiva per arrivare in fondo".
(TMW Radio)
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