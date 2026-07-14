Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato le parole in conferenza d Marotta e Chivu

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato le parole in conferenza di Beppe Marotta e Cristian Chivu. "Sulla carta l'Inter rimane la più forte, ci sono da fare delle operazioni sicuramente, in difesa soprattutto. Dumfries era fondamentale stanno cercando lì, poi anche a centrocampo".