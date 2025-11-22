Luigi Garlando, in risposta a un tifoso particolarmente critico nei confronti della Nazionale, ha parlato di Pio Esposito dalle colonne di SportWeek: "Capisco la delusione, ma tra le pochissime ragioni di speranza c'è proprio il giovane attaccante dell'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Garlando: “Esposito? Non farà miracoli, però teniamocelo stretto. Speriamo…”
ultimora
Garlando: “Esposito? Non farà miracoli, però teniamocelo stretto. Speriamo…”
Il giovane attaccante dell'Inter è stato protagonista anche in Nazionale: a lui ci si appiglia in vista degli spareggi per il Mondiale
A 20 anni, ha già segnato tre gol in Nazionale. Meglio di lui hanno fatto solo Meazza, Rivera e Corso, gente di una certa nobiltà. Questo Pio non farà miracoli, però teniamocelo stretto.
Da anni aspettavamo un talento offensivo, fisico e tecnico, su cui contare. E speriamo di poter presto allineare al suo fianco altri ragazzi con la stessa qualità".
© RIPRODUZIONE RISERVATA