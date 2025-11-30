Al termine di Roma-Napoli, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso: "Questi episodi si possono vedere in tanti modi. Faccio fatica a essere così netto, se andiamo a vedere il giocatore alza il piede e va a sgambettare Koné. Si può fischiare o non fischiare, non p così netto, queste entrate sono sempre fischiate, non è così netto".

"Anche il Napoli ha tirato pochissimo, era una partita bloccata, noi quello che ci dispiace è che non siamo riusciti a giocare con l'energia giusta, la partita di giovedì l'abbiamo pagata di più questa volta. Purtroppo siamo arrivati a questa partita un po' incerottati. Scontri diretti? Rispetto alle gare contro Inter e Milan questa è stata giocata un po' più sottotono, merito anche del Napoli. Non avevamo le energie nervose giusto, peccato. Ci sono tante squadre coinvolte, il campionato è molto lungo".