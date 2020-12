Repubblica – Atalanta, Gomez è rimasto solo: le big italiane si muovono, c’è anche l’Inter

La frattura tra l’Atalanta e Alejandro Gomez appare ormai insanabile: dopo i contrasti degli scorsi giorni tra il giocatore e il tecnico Gasperini, ieri il Papu ha lasciato intendere con un messaggio pubblicato su Instagram che il suo addio potrebbe essere davvero vicino. Secondo La Repubblica, sull’argentino sono già pronte a muoversi diverse big della Serie A, tra cui l’Inter:

“Gomez è rimasto isolato: non è più un ragazzo e la sua cessione, anche per via del braccio di ferro ben noto ai potenziali acquirenti, può fruttare al massimo 10-15 milioni all’Atalanta, che non vuole certo rafforzare la concorrenza in Italia, vedi Inter, Milan e Napoli che si stanno già muovendo. E se Gomez non gioca o se accetta un’offerta americana o araba, come quella dell’estate scorsa dall’Al-Nassr (un triennale da 5 milioni netti l’anno, più del doppio dell’ingaggio attuale), sparisce dalla nazionale argentina, quando il suo sogno è la Copa America a giugno. La solitudine del numero 10 spinge i suoi procuratori a chiedere un chiarimento alla società, prima della sosta natalizia. Il 15 febbraio, 12 giorni prima di Atalanta-Real, il Papu compirà 33 anni. Si sente già messo in croce. Ma i primi chiodi li ha piantati lui“.