Gasperini: “Juventus per me palestra incredibile: è stata la società che…”

"La Juventus per me è stata una palestra incredibile, ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera". Così l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini , alla vigilia della gara di Serie A contro i bianconeri.

"Era una società dove il calcio si faceva bene, mi ha dato l'opportunità di andare in giro per l'Europa ed è stata una formazione che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera", ha aggiunto. A chi gli chiede poi delle difficoltà invece che il calcio italiano sta riscontrando nelle competizioni europee ha risposto: