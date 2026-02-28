FC Inter 1908
Gasperini: “Juventus per me palestra incredibile: è stata la società che…”

"Alla Juve ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera"
"La Juventus per me è stata una palestra incredibile, ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera". Così l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di Serie A contro i bianconeri.

"Era una società dove il calcio si faceva bene, mi ha dato l'opportunità di andare in giro per l'Europa ed è stata una formazione che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera", ha aggiunto. A chi gli chiede poi delle difficoltà invece che il calcio italiano sta riscontrando nelle competizioni europee ha risposto:

"Bisogna prendere conoscenza della realtà e non riguarda solo le coppe, riguarda anche la nazionale. Non c'è solo un problema, altrimenti si sarebbe già risolto. Forse è merito anche di altri paesi, guardate la Norvegia. Si può anche prendere spunto delle volte e dare merito agli altri".

