"La Juventus per me è stata una palestra incredibile, ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera". Così l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di Serie A contro i bianconeri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gasperini: “Juventus per me palestra incredibile: è stata la società che…”
ultimora
Gasperini: “Juventus per me palestra incredibile: è stata la società che…”
"Alla Juve ho trascorso dieci anni da ragazzino, poi altrettanti come allenatore del settore giovanile e cinque da tecnico della primavera"
"Era una società dove il calcio si faceva bene, mi ha dato l'opportunità di andare in giro per l'Europa ed è stata una formazione che mi ha aiutato tantissimo nella mia carriera", ha aggiunto. A chi gli chiede poi delle difficoltà invece che il calcio italiano sta riscontrando nelle competizioni europee ha risposto:
"Bisogna prendere conoscenza della realtà e non riguarda solo le coppe, riguarda anche la nazionale. Non c'è solo un problema, altrimenti si sarebbe già risolto. Forse è merito anche di altri paesi, guardate la Norvegia. Si può anche prendere spunto delle volte e dare merito agli altri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA