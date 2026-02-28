A Radio Dee Jay, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il solito pronostico in vista delle sfide del fine settimana. Inter-Genoa secondo il direttore del Corriere dello Sport finirà con la vittoria dei nerazzurri mentre il telecronista di Skysport si è giocato la carta doppia: "1-x".
Pronostici, Caressa non esclude sorpresa per Inter-Genoa. La replica di Zazzaroni
Il pronostico dei due giornalisti su Radio Dee Jay rispetto alle gare del fine settimana
Potrebbe quindi anche esserci un pareggio a San Siro. Mentre il Milan vincerà a Cremona per entrambi i giornalisti. E per entrambi il Napoli di Conte vincerà contro il Verona.
Domenica sera si gioca anche Roma-Juve: 1-x per Zazzaroni e 1 per Caressa che pronostica quindi la vittoria della squadra di Gasperini.
(Fonte: Radio Dee Jay)
