FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pronostici, Caressa non esclude sorpresa per Inter-Genoa. La replica di Zazzaroni

ultimora

Pronostici, Caressa non esclude sorpresa per Inter-Genoa. La replica di Zazzaroni

Pronostici, Caressa non esclude sorpresa per Inter-Genoa. La replica di Zazzaroni - immagine 1
Il pronostico dei due giornalisti su Radio Dee Jay rispetto alle gare del fine settimana
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

A Radio Dee Jay, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il solito pronostico in vista delle sfide del fine settimana. Inter-Genoa secondo il direttore del Corriere dello Sport finirà con la vittoria dei nerazzurri mentre il telecronista di Skysport si è giocato la carta doppia: "1-x".

Inter Chivu
Getty Images

Potrebbe quindi anche esserci un pareggio a San Siro. Mentre il Milan vincerà a Cremona per entrambi i giornalisti. E per entrambi il Napoli di Conte vincerà contro il Verona.

Pronostici, Caressa non esclude sorpresa per Inter-Genoa. La replica di Zazzaroni- immagine 3
Getty Images

Domenica sera si gioca anche Roma-Juve: 1-x per Zazzaroni e 1 per Caressa che pronostica quindi la vittoria della squadra di Gasperini.

(Fonte: Radio Dee Jay)

Leggi anche
Palmeri: “Scudetto? Non è ancora finita, dipende tutto da Inter-Genoa. Se esce...
Galante: “Inter di Chivu simile ad Inzaghi. Corsa scudetto non ancora chiusa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA