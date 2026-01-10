FC Inter 1908
SERIE A – La Roma non sbaglia: Sassuolo battuto 2-0. I giallorossi scavalcano il Napoli

La Roma non sbaglia e contro il Sassuolo centra la seconda vittoria consecutiva dopo Lecce. Giallorossi al terzo posto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Roma non sbaglia e contro il Sassuolo centra la seconda vittoria consecutiva dopo Lecce. Dopo un primo tempo con poche emozioni, i giallorossi sbloccano la gara al 76' con Koné: Soulé serve un cross perfetto per il centrocampista che non sbaglia.

Il raddoppio arriva tre minuti dopo con Soulé: sinistro spettacolare e raddoppio al termine di una grande azione. Vittoria fondamentale per la squadra di Gasperini che scavalca momentaneamente il Napoli e si porta al terzo posto a tre punti dalla capolista Inter che ha due partite in meno.

