La Roma non sbaglia e contro il Sassuolo centra la seconda vittoria consecutiva dopo Lecce. Giallorossi al terzo posto

La Roma non sbaglia e contro il Sassuolo centra la seconda vittoria consecutiva dopo Lecce. Dopo un primo tempo con poche emozioni, i giallorossi sbloccano la gara al 76' con Koné : Soulé serve un cross perfetto per il centrocampista che non sbaglia.

Il raddoppio arriva tre minuti dopo con Soulé: sinistro spettacolare e raddoppio al termine di una grande azione.