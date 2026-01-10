Nel corso della sua carriera, John Arne Riise ha giocato al fianco di alcuni dei più grandi nomi del calcio, tra cui l'ex Inter Adriano. Intervistato da Casinostugan, Riise racconta il suo periodo condiviso con l'Imperatore.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Riise: “Che aura Adriano! Questo era il suo problema. È uno di quei giocatori che pensi…”
ultimora
Riise: “Che aura Adriano! Questo era il suo problema. È uno di quei giocatori che pensi…”
L'ex giocatore ricorda il suo periodo condiviso con il brasiliano
"Non parlava molto inglese, quindi era difficile comunicare, ma si poteva percepire la sua presenza, la sua aura. Il problema è che non è mai riuscito a ritrovare la forma fisica necessaria per giocare con più regolarità per la Roma, oltre ad aver subito alcuni infortuni", racconta Riise.
"Purtroppo, quando ero alla Roma, non è mai riuscito a raggiungere il livello di cui aveva bisogno, quindi non ha potuto mostrare tutto ciò di cui era capace. È uno di quei giocatori che pensi siano spettacolari, ma poi succede qualcosa e non torna mai più al meglio. Adriano è stato uno di quei casi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA