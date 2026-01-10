"Non parlava molto inglese, quindi era difficile comunicare, ma si poteva percepire la sua presenza, la sua aura. Il problema è che non è mai riuscito a ritrovare la forma fisica necessaria per giocare con più regolarità per la Roma, oltre ad aver subito alcuni infortuni", racconta Riise.

"Purtroppo, quando ero alla Roma, non è mai riuscito a raggiungere il livello di cui aveva bisogno, quindi non ha potuto mostrare tutto ciò di cui era capace. È uno di quei giocatori che pensi siano spettacolari, ma poi succede qualcosa e non torna mai più al meglio. Adriano è stato uno di quei casi".