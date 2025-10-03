FC Inter 1908
Intervenuto nel podcast TvPlay, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato della possibilità dell'Inter di puntare su De Zerbi nel post Inzaghi
Intervenuto nel podcast TvPlay, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato della possibilità dell'Inter di puntare su De Zerbi nel post Inzaghi:

"De Zerbi e Marotta insieme? La vedo dura. Prendere De Zerbi significa prendere un po' di cose. Un po' come Conte, Gasperini, Luis Henrique o Guardiola, De Zervi vuole lavorare in una determinata situazione e non ha problemi a rifiutare grandi squadre. De Zerbi rifiutò la Roma quando non era nessuno perché secondo lui non c'erano i presupposti per lavorare in una certa maniera".

