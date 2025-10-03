"De Zerbi e Marotta insieme? La vedo dura. Prendere De Zerbi significa prendere un po' di cose. Un po' come Conte, Gasperini, Luis Henrique o Guardiola, De Zervi vuole lavorare in una determinata situazione e non ha problemi a rifiutare grandi squadre. De Zerbi rifiutò la Roma quando non era nessuno perché secondo lui non c'erano i presupposti per lavorare in una certa maniera".