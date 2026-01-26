«Mancano tante giornate dalla fine del campionato ma sfido chiunque a non pensare che l'Inter sia la favorita per lo scudetto. Tutti abbiamo pensato che fosse il Napoli il principale rivale e adesso è a meno nove e c'è un più cinque sul Milan. Poi i titoli si possono perdere. Ma nelle prime due giornate la squadra nerazzurra aveva già perso due volte, il suo scatto, la sua distanza è diventata più grande. È una squadra più forte. Poi, in un campionato dove tutti faticano contro le piccole che si chiudono, la formazione interista recupera da uno 0-2 e fa contro il Pisa 33 tiri, 12 nello specchio della porta. C'è un modo diverso rispetto al Milan che di solito riesce a fare gol al primo tiro in porta e rispetto alle altre squadre. Anche la Roma ha tirato tanto, ma l'Inter gioca meglio di tutte le altre. I segnali, i numeri che ci sono dato questo dato inequivocabile», ha sottolineato il giornalista di Skysport.

«L'Inter comincia male, ma Dimarcocambia la partita: se c'è una piccola lacuna è che l'Inter non ha un terzino destro come lui che spinge da quella parte. Anche Bastoni ha un grande piede e arriva il colpo di testa di Esposito. Sicuramente l'Inter ha la squadra più forte del campionato con Lautaro-Thuram, ma ha anche la migliore alternativa con Esposito e Bonny che completano l'Inter e lo rendono un crac. Non c'è molto da discutere su quale sia la squadra più forte del campionato. L'Inter ha dei limiti, quello sì: la fascia destra, alcune condizioni, quello che vuoi, ma le altre hanno più limiti. Ma se hai giocatori come Dimarco, oltre ai quattro attaccanti, hai un'ala sinistra con un piede fatato che decide le partite. Possiamo discutere sul perché è andata sotto due a zero e succede perché pensa di avere la vittoria in tasca. Ci sono eccessi di confidenza come quello di Sommer che gioca la palla anziché buttarla via. L'Inter va sotto di due gol e poi dimostra comunque di essere la più forte. Zielinski è un titolare che sta facendo benissimo, non sta facendo sentire la mancanza di Calhanoglu, adesso servirebbe come il pane al Napoli», ha aggiunto anche il giornalista a proposito del momento dei nerazzurri.