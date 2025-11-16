L'Italia perde 4-1 a San Siro contro la Norvegia: ecco le parole di Rino Gattuso alla Rai dopo il pesante ko degli Azzurri.
L'Italia perde 4-1 a San Siro contro la Norvegia: ecco le parole di Rino Gattuso alla Rai dopo il pesante ko degli Azzurri
"Innanzitutto chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 risultato pesante dopo un primo tempo molto buono da squadra vera. Secondo tempo al di sotto, è la delusione più grande, ci lecchiamo le ferite, complimenti a loro e ci scusiamo per il 4-1. Si riparte dal primo tempo fatto, con cose importanti, nel secondo abbiamo fatto tantissima fatica. Siamo mancati sulle distanze, nel primo eravamo più compatti, gli abbiamo dato campo mentre nel primo non ne avevano. La partita è stata questa.
Playoff? Ci portiamo la partita del primo tempo, da squadra, compatti e con posizioni giuste. Dobbiamo migliorare, la gara è cambiata quando hanno fatto subito il primo tiro nella ripresa, ci siamo impauriti e dobbiamo migliorare”.
