Pio Esposito illude, la Norvegia poi umilia l’Italia: è 4-1 a San Siro. Azzurri agli spareggi Mondiali

L'Italia si illude andando in vantaggio con Pio Esposito all'11' ma precipita nella ripresa, quando la Norvegia dilaga: finisce 1-4
L'Italia si illude andando in vantaggio con Pio Esposito all'11' ma precipita nella ripresa, quando la Norvegia dilaga con Nusa, una doppietta di Haaland e la coltellata di Strand Larsen nel recupero. Finisce così 1-4 a San Siro.

Gli Azzurri, secondi nel girone, dovranno passare per la tagliola degli spareggi per qualificarsi ai Mondiali (giovedì il sorteggio) .

