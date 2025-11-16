L'Italia si illude andando in vantaggio con Pio Esposito all'11' ma precipita nella ripresa, quando la Norvegia dilaga con Nusa, una doppietta di Haaland e la coltellata di Strand Larsen nel recupero. Finisce così 1-4 a San Siro.
Gli Azzurri, secondi nel girone, dovranno passare per la tagliola degli spareggi per qualificarsi ai Mondiali (giovedì il sorteggio) .
