Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto dire la sua sul contorno che si è creato su Esposito: "Mi dà un po' fastidio questa esaltazione, anche in alcuni casi blasfema, di Pio Esposito . Non confondiamo il sacro col profano, con alcuni titoli inopportuni e che non hanno motivo di esistere, una ricerca di un solo argomento perché sono a corto di argomenti. Ma lasciamolo tranquillo, l'ha detto anche il suo agente.

Pio è un grandissimo talento, ha bisogno di crescere come hanno fatto gli altri. Tutta questa esaltazione ed enfasi per vendere copie in più o portare a casa qualche like. Pio ha già dimostrato il suo talento, non c'è bisogno di pomposità, di esaltazione ed esasperazione. Bisogna lasciarlo in santa pace, nella vita i fatti contano più di tutto il resto. Se fa doppietta con Israele, che facciamo? 15 pagine e 18 trasmissioni? Credo che anche lui stesso non vorrà essere trattato come una mosca bianca. In un momento nel quale si vende poco, ci sono pochi argomenti, il mercato è abbastanza fermo, adesso c'è la beatificazione di Pio Esposito. Se gentilmente si potesse evitare di tramutare il sacro col profano sarebbe meglio"