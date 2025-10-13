Subentrato al posto dell'infortunato Kean, Francesco Pio Esposito ha trovato il primo gol con la maglia della Nazionale. Una grande emozione per il centravanti dell'Inter classe 2005 che, contro Israele, potrebbe anche esordire dal 1'.
Pedullà: “Mi dà fastidio esaltazione blasfema di Esposito. Se gentilmente si potesse…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto dire la sua sul contorno che si è creato su Esposito: "Mi dà un po' fastidio questa esaltazione, anche in alcuni casi blasfema, di Pio Esposito. Non confondiamo il sacro col profano, con alcuni titoli inopportuni e che non hanno motivo di esistere, una ricerca di un solo argomento perché sono a corto di argomenti. Ma lasciamolo tranquillo, l'ha detto anche il suo agente.
Pio è un grandissimo talento, ha bisogno di crescere come hanno fatto gli altri. Tutta questa esaltazione ed enfasi per vendere copie in più o portare a casa qualche like. Pio ha già dimostrato il suo talento, non c'è bisogno di pomposità, di esaltazione ed esasperazione. Bisogna lasciarlo in santa pace, nella vita i fatti contano più di tutto il resto. Se fa doppietta con Israele, che facciamo? 15 pagine e 18 trasmissioni? Credo che anche lui stesso non vorrà essere trattato come una mosca bianca. In un momento nel quale si vende poco, ci sono pochi argomenti, il mercato è abbastanza fermo, adesso c'è la beatificazione di Pio Esposito. Se gentilmente si potesse evitare di tramutare il sacro col profano sarebbe meglio"
