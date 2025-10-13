Adani: “Ecco la mia domanda sull’Italia. Esposito pronto ora: è un ragazzo che…”

"L'Italia di Gattuso sta bene insieme, il CT ha attecchito subito, ha generato uno spirito nuovo. I ragazzi stanno bene insieme, è una squadra determinata e dentro sanno che non si può fallire, non è contemplato un altro fallimento. L'ho percepito di persona, ero a Debrecen per Israele-Italia, dopo il 4-4 è arrivato subito il 5-4, l'Italia non può vedere altro che la vittoria per giocarsi tutto poi allo spareggio.

La più grande invenzione, immediata e subito efficace, di Gattuso è stata quell'inserimento di due punte vicine, Kean e Retegui si cercano, si trovano e segnano. E c'è il terzo attaccante che entra e fa la stessa cosa, Pio Esposito è il ragazzo dalle cose giuste, è pronto ora, utile ora, non domani. Ora. Guarda intorno a sé, capitalizza e cattura tutto, esplora e trasforma in performance. La mia domanda è: questa squadra sarà efficace contro una grande squadra? O sarà solo una squadra brava a giocare in un contesto di controllo per valori superiori contro squadre inferiori? Cosa accadrà a questa Nazionale quando dovrà incontrare le big? Risolviamo presto questo enigma, i playoff sono dietro l'angolo"