FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gattuso: “Giocherà Raspadori con Retegui. Pio Esposito talento cristallino. Sta bene e…”

ultimora

Gattuso: “Giocherà Raspadori con Retegui. Pio Esposito talento cristallino. Sta bene e…”

Gattuso: “Giocherà Raspadori con Retegui. Pio Esposito talento cristallino. Sta bene e…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il ct della Nazionale ha parlato della formazione che stasera affronterà Israele
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Gattuso: “Giocherà Raspadori con Retegui. Pio Esposito talento cristallino. Sta bene e…”- immagine 2
Getty Images

"Questi 10mila è come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto d'amore". Il ct azzurro Gennaro Gattuso si prepara così alla serata di Udine: la sua Italia scende in campo contro Israele per blindare il secondo posto che vale i playoff nella corsa alle qualificazioni ai mondiali 2026.

Pio Esposito
Getty Images

"Dobbiamo tornare a essere l'Italia - le parole del ct azzurro nell'esclusiva a Rai Sport -. Non siamo mai stati i più forti, neanche quando vincevamo. Lo diventavamo sul campo, con la forza e la volontà e l'unità di intenti". Quanto alla formazione, assente Moise Kean infortunato, Gattuso ha spiegato: "Giocherà Raspadori con Retegui, Pio Esposito ha un talento cristallino. Sta bene, può aiutarci a gara in corso".

Leggi anche
Ts – Italia, Raspadori favorito su Esposito. Barella vertice basso? E su Frattesi…
Sky – Mkhitaryan prenota un posto per Roma-Inter. Oggi allenamento nel pomeriggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA