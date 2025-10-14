FC Inter 1908
Ts – Italia, Raspadori favorito su Esposito. Barella vertice basso? E su Frattesi…

Ts – Italia, Raspadori favorito su Esposito. Barella vertice basso? E su Frattesi…

Pio Esposito
Archiviata la vittoria contro l'Estonia, questa sera l'Italia sarà impegnata nella sfida contro Israele. Le possibili scelte di Gattuso
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Archiviata la vittoria contro l'Estonia, questa sera l'Italia sarà impegnata nella sfida contro Israele. Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Moise Kean che a Tallin ha rimediato una distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto a lasciare il ritiro azzurro. È aperto il ballottaggio su chi affiancherà Mateo Retegui.

Ts – Italia, Raspadori favorito su Esposito. Barella vertice basso? E su Frattesi…- immagine 2

"Ieri nella rifinitura al “Bruseschi” Esposito è stato provato con l’italo-argentino ma, poco prima, Gattuso aveva fatto capire come quella con Israele possa essere la partita adatta per Raspadori. È addirittura corsa a tre per l’ultima maglia a disposizione a centrocampo, con Cristante avanti di un’incollatura su Locatelli (deludente a Debrecen) e Frattesi", si legge su Tuttosport.

Ts – Italia, Raspadori favorito su Esposito. Barella vertice basso? E su Frattesi…- immagine 3
Getty Images

"Il romanista sta attraversando un periodo di forma ottimo e per questo potrebbe avere l’occasione di tornare per la prima volta titolare in azzurro dopo la disfatta agli Europei con la Svizzera (29 giugno 2024). L’alternativa più “logica” porta a Locatelli, mentre l’ipotesi Frattesi potrebbe sparigliare le carte. Soluzione che renderebbe il centrocampo più “verticale” e che avrebbe come altro effetto collaterale il sacrificio di Barella che - peraltro come già fatto in stagione con l’Inter - dovrebbe così giocare come vertice basso".

(Corriere della Sera)

