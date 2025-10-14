Archiviata la vittoria contro l'Estonia, questa sera l'Italia sarà impegnata nella sfida contro Israele. Le possibili scelte di Gattuso

Gianni Pampinella Redattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 12:36)

Archiviata la vittoria contro l'Estonia, questa sera l'Italia sarà impegnata nella sfida contro Israele. Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Moise Kean che a Tallin ha rimediato una distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto a lasciare il ritiro azzurro. È aperto il ballottaggio su chi affiancherà Mateo Retegui.

"Ieri nella rifinitura al “Bruseschi” Esposito è stato provato con l’italo-argentino ma, poco prima, Gattuso aveva fatto capire come quella con Israele possa essere la partita adatta per Raspadori. È addirittura corsa a tre per l’ultima maglia a disposizione a centrocampo, con Cristante avanti di un’incollatura su Locatelli (deludente a Debrecen) e Frattesi", si legge su Tuttosport.

"Il romanista sta attraversando un periodo di forma ottimo e per questo potrebbe avere l’occasione di tornare per la prima volta titolare in azzurro dopo la disfatta agli Europei con la Svizzera (29 giugno 2024). L’alternativa più “logica” porta a Locatelli, mentre l’ipotesi Frattesi potrebbe sparigliare le carte. Soluzione che renderebbe il centrocampo più “verticale” e che avrebbe come altro effetto collaterale il sacrificio di Barella che - peraltro come già fatto in stagione con l’Inter - dovrebbe così giocare come vertice basso".

(Corriere della Sera)