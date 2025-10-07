Bonan: “Gattuso perfetto per l’Italia. Pragmatico e razionale in una scelta”

Il giornalista ha parlato della scelta della FIGC di affidare la panchina della Nazionale all'ex allenatore di Milan e Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 21:46)

«Gattuso è perfetto, molto semplice per certi versi, legato al pragmatismo e ti fa uscire da certe paure, da una confusione mentale che ti può prendere quando hai la pressione di un Paese e un Mondiale che non ottieni da tempo e ti fa disputare un calcio che non è da Italia».Alessandro Bonan, giornalista di Skysport, ha detto la sua sulla scelta della FIGC di affidare la panchina della Nazionale all'ex centrocampista del Milan Gennaro Gattuso.

«Mi sembra una figura perfetta, razionale e devo anche dire fortemente in palla per come è riuscito ad impostare la squadra. Una squadra che ha messo in campo in maniera diversa e con delle idee di calcio dentro. L'idea del doppio centravanti l'ha portata avanti lui e il sistema di gioco ora non è leggibile come in altre squadre. È una sua applicazione del calcio e questa credo sia la cosa più importante», ha aggiunto sul ct e sulla Nazionale italiana.

«Dobbiamo vincere 4 partite su 4, anche quella con la Norvegia, anche se non sarà sufficiente ad arrivare primi. Chiaro che se la Norvegia perde due di tre partite, noi vincendo tre partite e arrivando allo scontro diretto con la Norvegia, battendoli saremmo primi. Penso che lì arriveremo con il primo posto già compromesso e assegnato alla Nazionale di Haaland, ma l'Italia deve vincerle tutte per riacquistare fiducia e avere uno slancio superiore in vista dei play-off», ha concluso sul percorso dell'Italia sulla strada per la qualificazione ai Mondiali 2026.

(Fonte: SS24)