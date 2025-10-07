«Gattuso è perfetto, molto semplice per certi versi, legato al pragmatismo e ti fa uscire da certe paure, da una confusione mentale che ti può prendere quando hai la pressione di un Paese e un Mondiale che non ottieni da tempo e ti fa disputare un calcio che non è da Italia».Alessandro Bonan, giornalista di Skysport, ha detto la sua sulla scelta della FIGC di affidare la panchina della Nazionale all'ex centrocampista del Milan Gennaro Gattuso.
Bonan: “Gattuso perfetto per l’Italia. Pragmatico e razionale in una scelta”
«Mi sembra una figura perfetta, razionale e devo anche dire fortemente in palla per come è riuscito ad impostare la squadra. Una squadra che ha messo in campo in maniera diversa e con delle idee di calcio dentro. L'idea del doppio centravanti l'ha portata avanti lui e il sistema di gioco ora non è leggibile come in altre squadre. È una sua applicazione del calcio e questa credo sia la cosa più importante», ha aggiunto sul ct e sulla Nazionale italiana.
«Dobbiamo vincere 4 partite su 4, anche quella con la Norvegia, anche se non sarà sufficiente ad arrivare primi. Chiaro che se la Norvegia perde due di tre partite, noi vincendo tre partite e arrivando allo scontro diretto con la Norvegia, battendoli saremmo primi. Penso che lì arriveremo con il primo posto già compromesso e assegnato alla Nazionale di Haaland, ma l'Italia deve vincerle tutte per riacquistare fiducia e avere uno slancio superiore in vista dei play-off», ha concluso sul percorso dell'Italia sulla strada per la qualificazione ai Mondiali 2026.
(Fonte: SS24)
