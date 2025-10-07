Fabio Ravezzani , direttore di TeleLombardia, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Mi sembra che l'Inter sia la squadra più attrezzata. Il problema era più che altro di concentrazione e di determinazione.

Adesso Chivu sembra che invece sia riuscito a tappare tutto, ma i meriti il tecnico dovrà averli a Marzo o Aprile, quando si arriverà al momento decisivo. Quello che mi incuriosisce però di questa Inter è che è più propositiva e che non si ferma quando segna un gol. È vero che le ultime tre avversarie non erano insuperabili, ma l'Inter ha dominato nettamente".