Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "Mi sembra che l'Inter sia la squadra più attrezzata. Il problema era più che altro di concentrazione e di determinazione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Inter, dominate nettamente le ultime gare. Sembra che Chivu sia…”
ultimora
Ravezzani: “Inter, dominate nettamente le ultime gare. Sembra che Chivu sia…”
Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento dell'Inter di Cristian Chivu
Adesso Chivu sembra che invece sia riuscito a tappare tutto, ma i meriti il tecnico dovrà averli a Marzo o Aprile, quando si arriverà al momento decisivo. Quello che mi incuriosisce però di questa Inter è che è più propositiva e che non si ferma quando segna un gol. È vero che le ultime tre avversarie non erano insuperabili, ma l'Inter ha dominato nettamente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA