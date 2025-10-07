Sei giornate di campionato, due di Champions, tante le reti segnate dai nerazzurri e non solo con gli attaccanti: è un dato comunque storico

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 21:32)

«Ho quattro attaccanti forti che lavorano per la squadra e sono contento quando fanno gol». Cristian Chivu dalla sua ha due attaccanti titolari che anche nelle passate stagioni insieme si sono trovati benissimo, quasi a memoria.

Forse è mancato, specie nell'ultima stagione, quella dello scudetto consegnato nelle mani del Napoli e della finale di CL persa con il PSG nonostante un percorso clamoroso, qualcuno che potesse sostituirli al meglio quando era il momento. I numeri non sono ancora troppo sbilanciati: Correa, Arnautovic e Taremi un anno fa avevano reso quanto ad assist e gol allo stesso modo di Esposito e Bonny, gli attaccanti che li hanno sostituiti questa estate. Ma ci sono sensazioni diverse, di fiducia in due giovani che hanno tutto il futuro davanti e tanta, tantissima voglia di mettersi in mostra.

Da dove arrivano — In queste ore Opta ha pubblicato un dato relativo ai gol segnati dai nerazzurri. Non sono arrivati solo dall'attacco, ma la formazione di Chivu, in otto giornate complessive - quindi sei di campionato e due di Champions - ha segnato 22 reti. Non sono tutte arrivate dall'attacco nerazzurro ma i numeri dicono che 5 sono di Lautaro Martinez (2 in Champions contro lo Slavia), 5 sono di Thuram (due in CL contro l'Ajax), 2 gol li ha segnati Bonny in campionato, fermo a 1 Esposito che ha segnato contro il Cagliari. Gli altri gol sono 2 di Dimarco, 2 di Calhanoglu, doppietta contro la Juve, 2 di Dumfries (1 in CL contro lo Slavia), 1 di Bastoni e l'altro è di Barella. Uno è un autogol, quello del Sassuolo assegnato a Muharemovic.

Solo un'altra volta Ventidue gol esatti in otto giornate e secondo i dati raccolti da Opta, che ha guardato agli ultimi sessanta anni, solo due volte la squadra nerazzurra ha segnato almeno 22 gol nelle prime otto gare stagionali tra tutte le competizioni. Dalla gara col Toro a quella con la Cremonese con Chivu e nella stagione 1997-1998 con Gigi Simoni in panchina: anche allora, Ronaldo e compagni erano riusciti a segnare 22 reti dopo otto giornate complessive.

Il confronto delle ultime stagioni Se si mette a confronto questo inizio di stagione con quello degli ultimi cinque campionati, a partire dal 2020-21, ultima stagione di Conte quando dopo 8 giornate erano stati segnati 15 gol. Dal 2021-2022 sulla panchina dell'Inter è arrivato Inzaghi: 20 gol nelle prime otto giornate complessive; nel 2022-2023 14 gol; nel 2023-2024 sono stati 20 i gol segnati e nell'ultima stagione, quella 2024-2025, 17 i gol segnati dopo otto giornate complessive.