Domani la Nazionale di Gennaro Gattuso affronterà la Moldavia. Il c.t. lavora a una doppia Italia secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Infatti, dopo la Moldavia, gli azzurri affronteranno la capolista Norvegia a San Siro.
ultimora
Gattuso lavora a una doppia Italia: con la Moldavia riposano gli interisti? Poi a San Siro…
"4-4-2 con la Moldavia giovedì a Chisinau, 3-5-2 a San Siro con la Norvegia. Era successo a ottobre con Estonia e Israele, si ripeterà nelle ultime due partite del girone. È una linea di condotta, verrà portata avanti. In Moldavia mancherà Barella, squalificato. Tonali, in diffida, salterà la Norvegia per evitare un turno di stop che sconterebbe nella semifinale dei playoff. L’attacco sembra fatto: Scamacca e Raspadori a Chisinau, Retegui e Pio Esposito a Milano. Il 4-4-2 a trazione anteriore dovrà evitare le trappola moldava. Gattuso metterà alla prova gli azzurri meno impiegati. Gabbia verso il debutto. Il centrale di sinistra uscirà dal ballottaggio tra Buongiorno (favorito) e Bastoni".
"Per marcare Haaland e fare a sportellate con la Norvegia, l’Italia tornerà al 3-5-2. Gli esterni sono battezzati. Dimarco titolarissimo a sinistra. Politano, abituato a quel tipo di lavoro con il Napoli, sulla fascia opposta. Bastoni e Calafiori (o Buongiorno) completeranno il pacchetto. Anche il centrocampo è già disegnato. Locatelli play titolare con il ritorno di Barella e il probabile impiego di Frattesi, unico tra i diffidati in campo, da mezzala sinistra. In alternativa Gattuso potrebbe scegliere Cristante o Ricci. Dipenderà dal peso della partita".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA