Ambrosini: “Inter, ecco quale sarebbe il centrale perfetto. Contro il Milan giocherà…”

Durante Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato dell'Inter e del derby

Andrea Della Sala Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 11:16)

Durante Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato dell'Inter e del derby che ci sarà alla ripresa del campionato:

"Prima della partita avevamo a bordo campo Chivu, la mia domanda è stata proprio sul difensore centrale. Lui mi ha giustificato la presenza di Acerbi per far sentire protagonista un giocatore che veniva da tre panchine. Dal punto di vista del gioco è stato bravo, aveva fatto quanto non aveva fatto a Napoli. Non va sottovalutato il fatto che quando ai giocatori viene proposto qualcosa e in campo capiscono che lo possono fare, magari prendono questa consapevolezza e anche il gusto di volerlo fare.

Io non penso che l'Inter cambierà modo di giocare. Non sono così convinto che loro si fidino di tenere Bisseck in mezzo in un contesto così perché se avessero la certezza che Bisseck da centro-destra avesse una pulizia in uscita che ora non ha, loro metterebbero Akanji centrale. Mettono Bisseck perché Akanji dà molta più pulizia. Tra queste due mancanze preferiscono tenere Bisseck lì, ma non so se col Milan che ti costringe ad avere letture continue. Non puoi sbagliare lettura. Per l'importanza della partita, per quello che Chivu ci ha detto fa giocare Acerbi".