Il centrocampista polacco ha deluso nella sua prima stagione a Milano, ma adesso sembra aver trovato lo smalto dei tempi migliori

Gianni Pampinella Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 12:02)

Dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra, una delle missioni principali di Cristian Chivu era recuperare alcuni giocatori reduci da un'annata negativa, tra questi Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha deluso nella sua prima stagione a Milano, complici anche alcuni infortuni. Adesso sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori, grazie anche alla fiducia che il tecnico nerazzurro gli ha dato in questi mesi.

"L’Inter capolista ha un Zielinski in più nel motore. Per il polacco la cura Chivu sta funzionando, come dimostra la continuità ritrovata e anche l’incisività in zona gol, con il timbro messo a referto contro il Verona e poi con la rete annullata contro la Lazio per un fallo a inizio azione. Zielinski c’è ed è la novità più importante per il gruppo nerazzurro. L’ex centrocampista del Napoli si sta rivelando un’arma preziosa proprio nel momento del bisogno", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Il rilancio firmato da Zielinski può servire al diretto interessato a scrivere pagine diverse in prospettiva. La risposta che l’Inter attendeva è arrivata e il tour de force invernale darà dei riscontri definitivi su quello che può ancora dare alla squadra di Chivu. La passata stagione per il polacco è stata la prima in maglia interista, ma l’impatto non è stato quello sperato. Invece con Chivu quest’anno Zielinski sta uscendo alla distanza, il minutaggio è cresciuto costantemente nelle ultime settimane. Ad agevolarlo c’è senz’altro il modo di giocare dei nerazzurri, sempre abili nel mandare a segno tante pedine diverse a prescindere dalle avversarie".

(Corriere dello Sport)