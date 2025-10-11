Grandi elogi di Rino Gattuso verso Pio Esposito: ecco le sue parole in conferenza stampa sull'attaccante dell'Inter, a segno in Estonia-Italia 1-3:
Grandi elogi di Rino Gattuso verso Pio Esposito: ecco le sue parole in conferenza stampa sull'attaccante dell'Inter, a segno in Estonia-Italia 1-3
“Pio Esposito? La dote principale è l’umiltà, si fa volere bene. Ragazzo atipico per l’età. Quando hai queste componenti è tutto più facile. Meraviglia la tecnica, quando viene a legare è difficile marcarlo… Tanta roba.
Sono sicuro, mi sbilancio: difficile che si monti la testa o abbia atteggiamenti negativi. Sembra un trentenne per come ragiona, come si allena, per quello che fa. Tantissima roba questo, come tutti avrà momenti no, spero meno possibili. Lavora, sta zitto, pedala, ha voglia di migliorare. Tanta roba”.
