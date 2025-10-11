“A me è piaciuto tantissimo Pio Esposito, la prestazione, come ha tenuto e gestito la palla. Il gol è un misto di tempismo, tecnica, tutto: veramente un gol di grande fattura, la tiene basso, guarda come calcia col destro di prima… Ha fatto vedere cose veramente importanti nella sua semplicità, legge sempre il gioco.

Senza fare paragoni che non gli fanno bene, ma è veramente raro vedere un ventenne che fa sempre la giocata corretta, anche spalle porta, guarda come gioca semplice. È raro a 20 anni. Piccola chiosa su Chivu che lo ha difeso e voluto nei 4 attaccanti dell’Inter, non è una cosa scontata".