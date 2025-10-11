In una lunga intervista a Dribbling, Giuseppe Signori ha toccato diversi argomenti. L'ex attaccante ha parlato anche di quanto avvenuto extra calcio. "Della vicenda giudiziaria ho un ricordo amaro e di grande sofferenza per me, per la mia famiglia e tutte le persone che mi volevano bene".

"Ora lo racconto con serenità ma sono stati 10 anni difficili. Mi ha aiutato il mio carattere e il non voler mai restare nel grigiore di un dubbio e quindi sono voluto andare fino in fondo ottenendo di essere completamente scagionato. Dopo 15 anni mi è tornata la voglia di allenare e forse è troppo tardi. Per ora voglio insegnare ai ragazzini e per me è un traguardo importante".