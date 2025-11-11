Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Carmine Gautieri, allenatore, ha parlato così di Napoli ma non solo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gautieri: “Scudetto? Inter favorita. Mettere in discussione Conte vuol dire…”
ultimora
Gautieri: “Scudetto? Inter favorita. Mettere in discussione Conte vuol dire…”
"E' un allenatore che vede la sua squadra rendere meno, è un perfezionista ed un vincente", dice Gautieri
"Io penso che Conte stia cercando di dare un equilibrio ad una piazza che sta avendo difficoltà ad averlo. Oggi mettere in discussione Antonio Conte vuol dire che il calcio è finito.
E' un allenatore che vede la sua squadra rendere meno, è un perfezionista ed un vincente e ha fatto delle dichiarazioni pesanti per ricompattare l'ambiente.
E' un uomo vero che non prende in giro i napoletani e ciò che dice lo dice con il cuore. Il Napoli e Napoli devono seguirlo".
Chi vincerà lo Scudetto?
"Hanno tutte le stesse possibilità, ma l'Inter ha qualcosa in più come l'aveva già l'anno scorso. E quest'anno chi ha reso meno prima, sta determinando. L'Inter resta favorita"
© RIPRODUZIONE RISERVATA