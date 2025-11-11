Gautieri: “Scudetto? Inter favorita. Mettere in discussione Conte vuol dire…”

FC Inter 1908
"E' un allenatore che vede la sua squadra rendere meno, è un perfezionista ed un vincente", dice Gautieri
Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Carmine Gautieri, allenatore, ha parlato così di Napoli ma non solo:

"Io penso che Conte stia cercando di dare un equilibrio ad una piazza che sta avendo difficoltà ad averlo. Oggi mettere in discussione Antonio Conte vuol dire che il calcio è finito.

E' un allenatore che vede la sua squadra rendere meno, è un perfezionista ed un vincente e ha fatto delle dichiarazioni pesanti per ricompattare l'ambiente.

E' un uomo vero che non prende in giro i napoletani e ciò che dice lo dice con il cuore. Il Napoli e Napoli devono seguirlo".

Chi vincerà lo Scudetto?

"Hanno tutte le stesse possibilità, ma l'Inter ha qualcosa in più come l'aveva già l'anno scorso. E quest'anno chi ha reso meno prima, sta determinando. L'Inter resta favorita"

