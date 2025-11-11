A Cose Scomode su Aura Sport, l’ex attaccante Luca Toni ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu nella corsa scudetto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Toni: “L’Inter può fare il vuoto in Serie A. Ma tutto dipende da…”
ultimora
Toni: “L’Inter può fare il vuoto in Serie A. Ma tutto dipende da…”
A Cose Scomode su Aura Sport, l’ex attaccante Luca Toni ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu nella corsa scudetto
“L’unica squadra che può fare il vuoto in Serie A è l’Inter, ma tutto dipenderà da quanta strada farà in Champions League. La Roma comunque è lì e darà noia a tutti, andranno a due mila con Gasperini”, ha detto l’ex centravanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA