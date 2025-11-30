Per la Gazzetta dello Sport è Lautaro Martinez il migliore in campo di Pisa-Inter. Per il capitano nerazzurro, autore di una doppietta, voto 8: "Nel primo tempo è l’unico interista pungente, nella ripresa tira fuori la sua maestà. Bellissimo l’1-0, un sinistro al volo ad alta difficoltà". Bene Diouf, 6,5: "Attenzione, non sarà Diouf quello buono tra Luis Henrique e Sucic? Si colloca sul centro-destra ed è sua la verticalizzazione per Barella, da cui il Lautaro bis".
Male invece Luis Henrique, 5: "Continua a traccheggiare, zero dribbling. Non salta l’uomo, forse non dribblerebbe neppure un elefante sotto anestesia. Ha troppa paura di sbagliare". Chivu 6,5: "Bravo a correggersi. Con i cambi, tira fuori l’Inter dalla palude in cui la squadra annaspava. I sostituti Zielinski, Esposito e Diouf entrano nelle azioni dei gol".
Gli altri:
Sommer 6, Akanji 6, Acerbi 5,5, Bastoni 5,5, Barella 6,5, Calhanoglu 6, Sucic 5,5, Dimarco 6, Thuram 5,5, Zielinski 7, Pio Esposito 7
(Gazzetta dello Sport)
