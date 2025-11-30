Per la Gazzetta dello Sport è Lautaro Martinez il migliore in campo di Pisa-Inter. Per il capitano nerazzurro, autore di una doppietta, voto 8: "Nel primo tempo è l’unico interista pungente, nella ripresa tira fuori la sua maestà. Bellissimo l’1-0, un sinistro al volo ad alta difficoltà". Bene Diouf, 6,5: "Attenzione, non sarà Diouf quello buono tra Luis Henrique e Sucic? Si colloca sul centro-destra ed è sua la verticalizzazione per Barella, da cui il Lautaro bis".