L'Inter ha vinto 2-1 contro il Genoa a Marassi ed è tornata prima in classifica, con un punto di margine sul Milan e due sul Napoli.
Gazzetta boccia Doveri in Genoa-Inter: “Fischia troppo. Barella? Ammonito per…”
"Non fa danni ma fischia molto, troppo. Manca un giallo evidente a Ellertsson", conferma poi La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport, però, non ha promosso (voto 5) la direzione arbitrale di Daniele Doveri, nonostante non ci siano episodi eclatanti da moviola:
"Non fa danni ma fischia molto, troppo. Manca un giallo evidente a Ellertsson (braccio alto che colpisce Zielinski). Ok il primo gol dell’Inter: Lautaro è in posizione regolare prima di passare la palla a Bisseck. Al 33’ rischia qualcosa Marcandalli che ferma Sucic in area: la mano del difensore del Genoa è appoggiata sul corpo del nerazzurro.
Primo giallo della partita al 54’ ad Akanji per intervento da dietro su Colombo. Al 73’ ammonito Barella per proteste per un fallo di mano che non c’era"
