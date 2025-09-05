FC Inter 1908
Dal quotidiano il focus sull'idea dell'allenatore nerazzurro da applicare già nella prossima partita
Daniele Vitiello
Ad Appiano Gentile in questi giorni sono in corso grandi riflessioni. Per ripartire con forza contro la Juventus, provando a eliminare tutto ciò che non è andato contro l'Udinese. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Stop ai virtuosismi, ai ricami, alle stilettate. Cristian Chivu vuole un’Inter ferina per progettare il rilancio in grande stile in casa della Juventus. «Siamo stati troppo leziosi, a volte bisogna essere più sporchi» ha detto e ripetuto, rivisitando la sconfitta contro l’Udinese insieme con i più stretti collaboratori.

Non gli è stato difficile convincere del problema Aleksandar Kolarov, uno che ha costruito la propria carriera sulla determinazione e sulla cattiveria agonistica. E così, pur riconoscendo che «serve tempo per eliminare abitudini che vengono da tanti anni di lavoro», Chivu sta programmando una squadra di assaltatori più che di tessitori. Aggressività, pressing, verticalità. Tenete a mente queste parole quando parlate della sua Inter, o almeno dell’Inter che gli interessa plasmare".

