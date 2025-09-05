Ad Appiano Gentile in questi giorni sono in corso grandi riflessioni. Per ripartire con forza contro la Juventus, provando a eliminare tutto ciò che non è andato contro l'Udinese. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Stop ai virtuosismi, ai ricami, alle stilettate. Cristian Chivu vuole un’Inter ferina per progettare il rilancio in grande stile in casa della Juventus. «Siamo stati troppo leziosi, a volte bisogna essere più sporchi» ha detto e ripetuto, rivisitando la sconfitta contro l’Udinese insieme con i più stretti collaboratori.

Non gli è stato difficile convincere del problema Aleksandar Kolarov, uno che ha costruito la propria carriera sulla determinazione e sulla cattiveria agonistica. E così, pur riconoscendo che «serve tempo per eliminare abitudini che vengono da tanti anni di lavoro», Chivu sta programmando una squadra di assaltatori più che di tessitori. Aggressività, pressing, verticalità. Tenete a mente queste parole quando parlate della sua Inter, o almeno dell’Inter che gli interessa plasmare".