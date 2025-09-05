Valentini: “Gattuso, alcune cose fanno ben sperare. Chiesa gestito male, al suo posto…”

"Secondo me Chiesa si è gestito male. Ho fatto il tifo affinché tornassi in Italia, dato che si era palato persino del Napoli. L'anno scorso ha giocato pochissimo al Liverpool e anche quest'anno sarà uguale. Al posto suo avrei fatto il diavolo a quattro per tornare in Italia. Gattuso non può certamente convocare uno che non gioca, anche perché non sarebbe giusto nei confronti di chi invece gioca con continuità nei rispettivi club. In carriera Chiesa ha dimostrato di avere delle qualità tecniche, ma non mentali".