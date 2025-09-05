Sono bastati due minuti a Lautaro Martinez per iscriversi al tabellino dei marcatori della sfida della notte tra Argentina e Venezuela: il capitano dell'Inter, infatti, partito dalla panchina, è entrato in campo al 74' e al 76' ha subito lasciato il segno.
Cross di Nico Gonzalez dalla destra e incornata facile facile dall'area piccola per il Toro: suo quindi il gol del temporaneo 2-0, con il match che è terminato 3-0 grazie alla doppietta di Leo Messi. Il capitano dell'Inter ha quindi giocato 26 minuti con la Seleccion, ma quanto basta per diventare il quinto capocannoniere della storia dell'Argentina.
