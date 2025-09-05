Sono bastati due minuti a Lautaro Martinez per iscriversi al tabellino dei marcatori della sfida della notte tra Argentina e Venezuela

Sono bastati due minuti a Lautaro Martinez per iscriversi al tabellino dei marcatori della sfida della notte tra Argentina e Venezuela: il capitano dell'Inter, infatti, partito dalla panchina, è entrato in campo al 74' e al 76' ha subito lasciato il segno.