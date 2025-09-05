FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, bastano 2′ a Lautaro con l’Argentina: entra e segna di testa, ecco il video

ultimora

Inter, bastano 2′ a Lautaro con l’Argentina: entra e segna di testa, ecco il video

Inter, bastano 2′ a Lautaro con l’Argentina: entra e segna di testa, ecco il video - immagine 1
Sono bastati due minuti a Lautaro Martinez per iscriversi al tabellino dei marcatori della sfida della notte tra Argentina e Venezuela
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Sono bastati due minuti a Lautaro Martinez per iscriversi al tabellino dei marcatori della sfida della notte tra Argentina e Venezuela: il capitano dell'Inter, infatti, partito dalla panchina, è entrato in campo al 74' e al 76' ha subito lasciato il segno.

Lautaro argentina
Getty Images

Cross di Nico Gonzalez dalla destra e incornata facile facile dall'area piccola per il Toro: suo quindi il gol del temporaneo 2-0, con il match che è terminato 3-0 grazie alla doppietta di Leo Messi. Il capitano dell'Inter ha quindi giocato 26 minuti con la Seleccion, ma quanto basta per diventare il quinto capocannoniere della storia dell'Argentina.

Leggi anche
Valentini: “Gattuso, alcune cose fanno ben sperare. Chiesa gestito male, al suo...
Portiere 13enne picchiato, squalifica per lui e avversario: “Grave condotta violenta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA