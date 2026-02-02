Il focus sull'attaccante argentino che anche ieri contro la Cremonese è andato a segno

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 12:02)

Ci ha pensato ancora lui a trascinare l'Inter. Lautaro Martinez è stato il migliore in campo anche contro la Cremonese, sbloccando la gara con un preciso colpo di testa. Su di lui si è soffermato il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti:

"Il grande segreto di Lautaro Martinez è considerare tutti gli avversari uguali. Al Toro nerazzurro non serve un colore specifico per sprigionare la sua forza, basta gli capiti davanti chiunque non indossi la sua stessa maglia. Ieri è toccato alla malcapitata Cremonese, nonostante Nicola avesse provato a limitarlo con la stazza di Baschirotto. I centimetri del difensore grigiorosso non sono serviti a nulla. Serviva il suo contributo per continuare la marcia in vetta: «Il messaggio lo abbiamo mandato a noi stessi. Abbiamo sofferto il secondo tempo, ma c'è tanto da goderci. Il campionato è equilibrato. Dobbiamo migliorare e continuare, manca tanto tempo ancora», ha detto al triplice fischio.

L’argentino ha saltato più in alto di tutti sul corner che ha sbloccato la gara. Una situazione che ha già portato più volte i suoi frutti in stagione: «Ci alleniamo tanto, ma è vero che abbiamo preso anche qualche gol su palla inattiva. Ora ci alleniamo di più perché è un fattore che può essere importante in tante partita». Oltre lo studio, c’è la qualità del campione a far la differenza. Ha incornato alla perfezione, spedendo la palla alle spalle del suo ex compagno di squadra Emil Audero e annientando le speranze di Vardy e compagni di regalarsi un sussulto per uscire dal tunnel dell’ultimo periodo".