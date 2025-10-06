La gestione diversa di Federico Dimarco dall'arrivo di Cristian Chivu è un tema che ha catturato ampio spazio nella cronaca di casa Inter degli ultimi giorni. Ci torna anche la Gazzetta dello Sport, sottolineando la differenza con quanto fatto da Inzaghi nel suo quadriennio. Si legge infatti:

"Dietro il rendimento di Dimarco c’è una lavagnetta spenta. Il segreto per farlo rendere come sta rendendo. A Fede basta non vedere il 32 illuminato. Essere richiamato in panchina “intorno al sessantesimo minuto”, come ribadito più volte nei giorni scorsi. “Nulla contro Inzaghi”, ha dichiarato l’esterno, ma è chiaro che giocare tutta la partita gli trasmette più fiducia. Chivu l’ha capito e gli sta regalando un minutaggio molto più ampio".