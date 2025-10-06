Durante Pressing si discute del modo di comunicare di Chivu e del lavoro svolto fin qui dal nuovo tecnico nerazzurro

Andrea Della Sala Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 20:02)

Durante Pressing si discute del modo di comunicare di Chivu e del lavoro svolto fin qui dal nuovo tecnico nerazzurro:

Mauro: "Io non credo che sia una buona maniera di comunicare con la squadra quella di Chivu, questi sono discorso da spogliatoio, sono cose tengo coi giocatori. Non vado a dire in giro voglio i giocatori incazzati. Mi sembra un errore da ex calciatore. Un allenatore vero si mantiene il rapporto coi giocatori senza sbandierarlo ai quattro venti e credo che ci sia riuscito perché l'Inter che ha difeso contro la Juve a Torino non ha difeso bene, quella delle due ultime partite è stata perfetta. Oltre all'aspetto tecnico che è la migliore e chi capisce di calcio non può non dirlo. L'Inter è certamente incazzata e poi è la squadra migliore".

Biasin: "Non ha detto solo questo, in realtà ha fatto un discorso molto più ampio, di gestione dei suoi giocatori. Io credo che a livello di comunicazione si stia comportando molto bene a dispetto della sua mancanza d'esperienza in panchina. Lo sta dimostrando sul campo e fuori".

Tacchinardi: "Dopo Juve-Inter, Chivu ha preso in mano questa squadra. Li ha ribaltata tra virgolette, gli ha fatto capire che ci vuole più fame, più cattiveria. E mi sembra un'Inter che gioca un calcio spettacolare, ma affamata. È andato a pungolare nell'orgoglio dei giocatori che lo scorso anno avevano rallentato ed è tornata arrabbiata".

Sabatini: "Il dualismo su chi è il giocatore arrabbiato dopo la sostituzione è con Conte. De Bruyne arrabbiato, Conte gli ha risposto in maniera sbrigativa. Ci sono allenatore che hanno personalità per dire sei arrabbiato, sono contento, così lo sei anche martedì in allenamento".

Trevisani: "Gasperini e Chivu non parlano politichese, su questo sono in disaccordo su Mauro. Secondo me sta comunicando bene Chivu, anche quando dice che vuole tenere quello che c'è di buono. L'Inter sono 4 anni che ha la miglior squadra d'Italia, sa giocare a pallone. Come qualità non ci annoiamo mai, anche Juve-Inter".