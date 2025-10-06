Luca Marchetti, nel corso di Campo Aperto in onda su Sky Sport, ha parlato anche dell'Inter reduce da cinque vittorie di fila. Si sta vedendo la mano di Cristian Chivu nei nerazzurri, soprattutto dalla gara con la Juventus in avanti. Questo il pensiero del noto giornalista:

"Inter e Napoli sono le più attrezzate per le due competizioni. Le ultime due partite sono state estremamente convincenti, ma nell'Inter c'è un rovescio della medaglia. Rispetto al passato si espone a qualche ripartenza in più con questa riaggressione veloce e con l'intenzione di andare subito in verticale. Prima si cercava di gestire la partita anche con un palleggio più orizzontale, adesso invece la squadra rischia anche di esporsi: la mission per Chivu oggi è insistere su questa strada in fase offensiva e rendersi ancora più equilibrati in fase difensiva".