L'arbitro rischia un lungo stop per il secondo giallo a Kalulu in Inter-Juve. Sì alla revisione sul secondo giallo

Gianni Pampinella Redattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 11:05)

Ha fatto discutere e sicuramente continuerà a far discutere il secondo giallo che La Penna ha sventolato in faccia a Kalulu in Inter-Juve. Episodio che ha senza dubbio condizionato una gara che è stata bellissima fino alla fine.

"La Penna vede e valuta, alza il cartellino giallo, Kalulu “impazzisce” perché non è mai andato a contrasto con l’interista, fa il segno del video (Var) per avere uno strumento a supporto che possa sanare una decisione che non ha alcuna base oggettiva o concreta. Ma il Var non può (ancora) intervenire sui secondi gialli. La Penna non torna indietro per il giallo a Kalulu. Errore, ancor più evidente nel momento in cui il “replay” mette in chiaro la reale situazione di gioco: Kalulu è innocente. E all’entrata negli spogliatoi, poi, urla e proteste verso l’arbitro. Quella del Var autorizzato a sanare un 2° giallo è una regola praticamente già cambiata ma che dovrà essere resa effettiva: la possibilità che lo sia già ai Mondiali, ora, è altissima. Intanto, La Penna rischierà forzatamente un lungo stop", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Ma torniamo a quel che “deve” cambiare. Le risultanze-Ifab nella riunione del 20 gennaio scorso (a Londra) recitavano così: «In presenza di prove concrete ed evidenti, è stato proposto che gli ufficiali di gara-video siano autorizzati a esaminare i cartellini rossi derivanti da secondi cartellini gialli di fatto errati».

"La traduzione. Il Var può intervenire per un episodio in cui il secondo cartellino giallo che porta all’espulsione viene ritenuto eccessivo. Quindi, ripetiamo, l’intervento è legittimato non per consigliare un secondo giallo (quella è e deve restare decisione da campo) ma semmai per toglierlo in caso di chiaro ed evidente errore. Cosa sarebbe successo se fosse stata già effettiva la nuova regola? Ci sarebbe stata una “On field review”, l’arbitro sarebbe stato richiamato a vedere a video, sicura revoca del giallo a Kalulu con cartellino che sarebbe andato a Bastoni (e sarebbe stato il 2°) per simulazione, per gesto antisportivo e ingannevole. Morale: nell’Assemblea Generale annuale del 28 febbraio (in Galles), l’Ifab aprirà e legifererà in maniera definitiva. Col Mondiale come ambito prioritario".

(Gazzetta dello Sport)